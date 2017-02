An Liftstütze hochgezogen: Bub verletzt

Ein zehnjähriger Bub ist am Montag bei einem Unfall am Übungslift in Laterns schwer verletzt worden. Er stürzte, wurde von einem Schleppseil an einer Stütze zwei Meter hochgezogen - und krachte dann kopfüber auf die Piste.

Der Bub war laut Polizeiangaben im Tiefschnee gestürzt, weil er zuvor absichtlich aus der Spur des Schlepplifts gefahren war. Das Seil streifte die nächste Liftstütze, verhakte sich und zog den Zehnjährigen entlang der Stütze etwa zwei Meter nach oben. Als das Seil riss, stürzte der Bub kopfüber auf die Schleppspur.

Das Kind erlitt eine Gehirnerschütterung und eine Schlüsselbeinfraktur. Nach der Erstversorgung wurde es vom Rettungshubschrauber „Gallus 1“ ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.