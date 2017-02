Mit Sex-Video erpresst: Zehn Monate Haft

Wegen versuchter Erpressung, Körperverletzung und Nötigung musste sich am Dienstag ein 39-jähriger Mann am Landesgericht Feldkirch verantworten. Er soll einen Bekannten mit einem angeblichen Sex-Video erpresst haben.

Der 39-jährige Angeklagte soll einem langjährigen Bekannten bei einer Taxifahrt erzählt haben, dass er ein Video von seiner Frau besitze. Darauf sei sie beim Sex mit ihrem Chef in einem Hotel in Feldkirch zu sehen. Der Angeklagte habe dann gedroht, er würde das Video in den sozialen Medien verbreiten, sollte ihm sein Bekannter nicht 10.000 Euro geben.

Damit nicht genug: Der Angeklagte soll einen anderen Bekannten dazu angestiftet haben, sein mutmaßliches Opfer öffentlich auf wüste Art und Weise zu beschimpfen und anzüglich über seine Frau und seine Tochter reden. Als der Passant das nicht tun wollte, soll er einen Schlag ins Gesicht bekommen haben. Später habe der Angeklagte versucht, das Opfer dazuzubringen, vor der Polizei und vor Gericht falsch auszusagen.

Urteil nicht rechtskräftig

Vor Gericht bestritt der Angeklagte am Dienstag alle Vorwürfe. Der Bekannte habe ihn schon länger damit genervt, dass seine Frau eine Affäre haben könnte. Das Gericht glaubte aber nicht ihm, sondern dem Zeugen.

Der 39-Jährige war laut eines psychiatrischen Gutachtens bei allen Taten in einer sehr schwierigen privaten Situation. Er habe Alkohol und Drogen konsumiert. Laut Gericht war er aber zumindest eingeschränkt zurechnungsfähig. Der Mann wurde zu zehn Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.