133 Unternehmensgründungen in AMS-Programm

Im Rahmen des Unternehmensgründungsprogramms des AMS sind vergangenes Jahr 133 Unternehmen gegründet worden. Das Programm unterstützt Arbeitslose beim Schritt in die Selbständigkeit.

399 Personen nahmen 2016 an der Klärungsphase zum Unternehmensgründungsprogramm teil und zeigten damit Interesse an einer Unternehmensgründung. 203 von ihnen wurden ins Programm aufgenommen, 133 – und damit 60 Prozent aller Teilnehmenden - gründeten noch im selben Jahr ein Unternehmen. 74 Unternehmensgründer waren Männer, damit wagten etwas mehr Männer als Frauen den Schritt in die Selbstständigkeit.

Firmen-Dienstleistungen auf Platz eins

Der Teilnahme am Unternehmensgründungsprogramm geht ein Beratungs- und Betreuungsprozesses im Rahmen der sogenannten Klärungsphase voraus. Darauf folgen eine Vorbereitungsphase, eine Realisierungsphase und eine Nachbetreuungsphase. Finanziert wird das Programm vom AMS Vorarlberg, durchgeführt werden die Beratungen vom Beratungsunternehmen Merlin.

27 Unternehmen wurden im Bereich „wirtschaftsnahe Dienstleistungen“ - Services für Unternehmen - gegründet. Sie machen damit mit Abstand den größten Anteil aus. Gefolgt werden sie von den „privaten Dienstleistungen“ (19) sowie Bauwesen (15) und Handel (12). Die Jungunternehmer können bis zu zwei Jahre lang eine Nachbetreuung durch das Beratungsunternehmen in Anspruch nehmen