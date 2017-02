Polizei warnt vor Einbrechern

In den vergangenen zwei Monaten ist in Vorarlberg in rund 20 Einbrüche Einfamilienhäuser eingeborchen worden. Die Täter hebelten jeweils Türen oder Fenster auf. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich am besten schützen kann.

Die 20 Einbrüche wurden in den Bezirken Bregenz, Dornbirn und Feldkirch verübt. Die bislang unbekannten Täter waren dabei mindestens zu zweit unterwegs und hebelten in allen Fällen Türen oder Fenster mit einem Flachwerkzeug auf, berichtet die Polizei. Gestohlen wurden hauptsächlich Schmuck und Bargeld.

Präventionstipps der Polizei:

Nachbarschaftshilfe ist wichtig! Wenn Sie etwas Ungewöhnliches bei Ihrem Nachbarn beobachten, rufen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 133!

Vermeiden Sie den Eindruck, dass das Haus unbewohnt sei. Sorgen sie für ausreichende Beleuchtung. Dabei helfen z. B. Zeitschalturen oder Bewegungsmelder