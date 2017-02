86-Jähriger erkennt Diebin wieder, ruft Polizei

Eine 19-jährige Frau hat am Montag versucht, einen 86-jährigen Hittisauer bereits zum zweiten Mal zu bestehlen. Der Mann erkannte die Frau wieder, ließ sie ins Haus - und rief die Polizei.

Vor ungefähr einem Monat hatte die 19-jährige gebürtige Rumänin bereits einmal an der Tür des betagten Wälders geläutet. Damals ließ der Mann sie in sein Haus und bot ihr einen Kaffee an. Danach fehlte Geld. Dieselbe Frau läutete am Montag gemeinsam mit einer 27-Jährigen wieder an der Türe des Mannes und bat um etwas zu trinken. Der Mann erkannte sie wieder und reagierte geistesgegenwärtig: Er ließ die Frauen ein und verständigte gleichzeitig die Polizei.

Haftbefehl bestand bereits

Die Beamten brachten die Frauen zur Überprüfung auf die Polizeiinspektion Hittisau. Dort stellte sich heraus, dass gegen die 19-Jährige, die in Deutschland wohnt, bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft bestand. Ihr werden verschiedenste Diebstahldelikte zur Last gelegt. Sie wurde in die Justizvollzugsanstalt Feldkirch eingeliefert.

Schmuck unter Sitzkissen gefunden

Ihre 27-jährige Begleiterin wird wegen des Diebstahlsversuchs vom Montag angezeigt. Denn: Erst Stunden nach dem Besuch der beiden Frauen entdeckte der 86-Jährige, dass sie abermals versucht hatten, ihn zu bestehlen. Unter den Sitzpolstern, auf denen sie gesessen hatten, fand er eine goldene Kette, ein Kreuz und seinen goldenen Ehering.