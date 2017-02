Gegen Gewalt an Frauen: Flashmob in Bregenz

Am heutigen weltweiten Aktionstag gegen Gewalt an Frauen werden sich auch Vorarlberger Frauen mit einem Flashmob am Bregenzer Kornmarktplatz beteiligen. Das Motto lautet „One Billion Rising“, also „Eine Milliarde erhebt sich“.

Der Aktionstag findet seit 2012 weltweit alljährlich am Valentinstag statt. Laut UN-Statistik wird weltweit eine von drei Frauen einmal im Leben Opfer einer Vergewaltigung oder schweren Körperverletzung. In Österreich ist jede fünfte Frau von sexueller oder körperlicher Gewalt betroffen. Der Flashmob am Kornmarktplatz findet um 14.15 Uhr statt.

