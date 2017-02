Skifahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Eine 48 Jahre alte Deutsche ist am Wochenende bei einer Skikollision in Mellau am Arm verletzt worden. Der zweite Unfallbeteiligte fuhr einfach weiter. Die Frau wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei am Dienstag berichtet, ereignete sich der Unfall bereits am Samstag gegen 14.00 Uhr auf der Mellauer Piste Nr 25. Die Frau fuhr auf der roten Piste talwärts, als es im Bereich der nicht bewirtschafteten Alphütte Wildgunten zum Zusammenstoß kam. Die Skifahrerin stürzte und erlitt eine Verletzung am Arm. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber C8 ins Krankenhaus geflogen.

Der unbekannte Skifahrer verließ die Unfallstelle, ohne seine Daten bekannt zu geben. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Der Unbekannte oder andere Personen, die Angaben zum Skifunall machen können, werden von der Polizei gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bregenz (Tel. 059133-8120-100) in Verbindung zu setzen.