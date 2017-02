Pfänderbahn wird modernisiert

Ab Montag, 13. Februar, ist die Pfänderbahn in Bregenz neun Wochen lang außer Betrieb. In dieser Zeit wird an der Modernisierung der Seilbahntechnik gearbeitet. Die letzte Generalsanierung hat Mitte der 1990er Jahre stattgefunden.

Die Steuertechnik, die Elektronik und die Computeranlage seien nicht mehr zeitgemäß, heißt es seitens der Betreiber. Im Rahmen der Revision werden die elektrotechnischen Einrichtungen in der Antriebs- und Gegenstation sowie in den beiden Fahrzeugen komplett saniert und auf den aktuellen Stand gebracht. Außerdem werden die Motoren und Antriebsscheiben ausgebaut und einer Revision unterzogen.

Das Gasthaus Pfänderdohle bleibt während der Revision geöffnet. Die Pfänderbahn nimmt am Freitag, den 7. April, den regulären Betrieb wieder auf. Jedes Jahr befördert die Pfänderbahn rund 360.000 Gäste.

