Lieferwagen weg: DNA-Spur führt zum Täter

Die Polizei Wolfurt hat einen 36-jährigen Mann ausgeforscht, der im November einen - unversperrt und mit steckendem Schlüssel abgestellten - Kleintransporter entwendet haben soll. Zum Verdächtigen gelangte die Polizei über eine DNA-Spur im Fahrzeug.

Der Lenker des Kleintransporters hatte diesen an einem späten Nachmittag Mitte November auf dem Parkplatz des Sparmarkts in Schwarzach abgestellt. Dabei ließ er den Schlüssel im Zündschloss stecken - er wollte nur kurz bei der Bank nebenan Geld abheben. Als er zurückkam, war der Transporter weg.

Das Fahrzeug wurde noch am selben Tag in Lingenau sichergestellt. Der Lenker war geflüchtet, im Fahrzeug konnten aber DNA-Spuren sichergestellt werden. Nach ihrer Auswertung wurde ein 36-jähriger Mann als Tatverdächtiger ausgeforscht. Er gab laut Polizei an, er habe mit dem Transporter nur „eine Runde fahren“ wollen. Der Verdächtige, laut Polizei „kein unbeschriebenes Blatt“, befindet sich in der Justizanstalt Feldkirch.