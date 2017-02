Scheyer startet heute bei WM-Abfahrt

Bei der alpinen Ski-WM in St. Moritz steht heute ab 11.15 Uhr die Damen-Abfahrt auf dem Programm. Für Vorarlberg startet Christine Scheyer, die nach Platz 3 im Training zum erweiterten Kreis der Favoritinnen zählt.

Nach Rang 15 im Super G beziehungsweise Platz 13 in der Kombination soll am Sonntag in ihrer Spezialidisziplin die große Stunde von Christine Scheyer schlagen. Die Götznerin hat im Training gezeigt, dass sie sich auf der anspruchsvollen Strecke in St. Moritz wohlfühlt und im Kampf um die Medaillen mitreden will.

Für Vorarlberg wäre es die erste Abfahrtsmedaille seit Stefanie Schuster 1999 in Vail/Beaver Creek. ORF 1 überträgt das Rennen live ab 11.15 Uhr.