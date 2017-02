Skifahrer sorgen für Staus

Wochenende, sonniges Bergwetter und dazu noch Beginn der Semesterferien samt Urlauberschichtwechsel in den Skigebieten: Diese Kombination bedeutet Stau auf den Vorarlberger Straßen. In Anbetracht der Vorzeichen hielt er sich Samstagfrüh aber in Grenzen.

Den Umständen entsprechend gab es am Samstagvormittag zwar durchaus Staus und Verzögerungen, allerdings nicht ungewöhnlich viele.

Um 8.00 Uhr in der Früh ging es auf der A14 Richtung Innsbruck mit Stau vor der Ausfahrt Bludenz-Montafon los. Zehn Kilometer Rückstau und 30 Minuten Zeitverlust waren angesagt. Im Laufe des Vormittags gab es auch Staus auf der S16 Richtung Innsbruck vor dem Dalaaser, dem Langener und auch dem Arlbergtunnel.

Auch im Bregenzerwald merkte man, dass viele Schifahrer unterwegs sind: Von Bezau Richtung Mellau staute es sich auch immer wieder. Am Nachmittag sollte es eine kurze Beruhigung der Verkehrssituation geben, ab etwa 16.00 Uhr, wenn die Lifte schließen, wird es dann in der Gegenrichtung wieder losgehen mit den Staus.