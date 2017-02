Skiunfall mit Fahrerflucht: Frau verletzt

Bei einem Skiunfall mit Fahrerflucht in Klösterle hat eine Frau eine Gehirnerschütterung sowie Schürfwunden im Gesicht erlitten. Die 62-jährige Urlauberin prallte am Sonnenkopf mit einem anderen Skifahrer zusammen. Dieser hielt kurz an, flüchtete dann aber.

Der Mann hielt nach dem Unfall zwar an und erkundigte sich nach dem Zustand der Frau. Bevor jedoch die Pistenrettung eintraf, machte er sich aus dem Staub. Die verletzte Frau wurde ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. Die Polizei sucht nach Zeugen oder dem skifahrer, der einen dunkelblauen Anorak trug. Der Unfall ereignete sich am 10. Februar 2017 gegen 12.10 Uhr auf der Piste zur Obermuribahn-Talstation.