300.000 Euro für Vorarlberger Bundesheer

Das Bundesheer in Vorarlberg bekommt vom Bund im kommenden Jahr 300.000 Euro für Investitionen zur Verfügung gestellt. Das Geld soll in die Infrastruktur der beiden Kasernen investiert werden.

Insgesamt investiert das Österreichische Bundesheer bis 2020 rund 500 Mio. Euro. Dem Vorarlberger Militärkommandant Ernst Konzett kommt die Bauoffensive beim Heer mehr als gelegen: Im Land werden damit die Heizungsanlagen in der Bilgeri-Kaserne in Bregenz verbessert und energieeffizienter gestaltet. Zum anderen bekommt die Walgaukaserne in Bludesch neue Duschen.

Summe könnte sich noch erhöhen

Mehr Geld für Vorarlberg gibt es heuer zwar nicht, Konzett sieht die Kasernen aber gut in Schuss. Die Walgaukaserne sei vergleichsweise jung und biete etwa eine der modernsten Sportanlagen überhaupt. Die Bilgerikaserne wiederum sei vor 20 Jahren generalsaniert worden. Dennoch könnte sich die Summe für die Sanierungen bis 2020 noch auf 500.000 Euro erhöhen, glaubt der Militärkommandant. Angedacht sei nämlich auch, die Fassaden der Walgaukaserne zu sanieren.