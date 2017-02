Grüne geben Koalition ein „Nicht genügend“

Die Vorarlberger Grünen stellen dem neuen Arbeitsprogramm der Bundesregierung ein klares „Nicht genügend“ aus. Dringend benötigte Reformen seien ausgeklammert, so der Nationalratsabgeordnete Harald Walser, der von einem „Selbstrettungsprogramm“ spricht.

„Wenn man sich das im Detail anschaut, muss man eher davon ausgehen, dass es ein Rohrkrepierer ist“, so der Nationalratsabgeordnete der Grünen, Harald Walser, über das neue Arbeitsprogramm der rot-schwarzen Koalition. Dringend nötige Reformen seien in dem Programm ausgelagert worden oder kämen gar nicht mehr vor, die Finanzierung der festgeschriebenen Maßnahmen hinge völlig in der Luft. So fehlten eine dringend benötigte Pensions- und Steuerreform sowie eine kostensparende Verwaltungsreform.

Walser: Weg in den Überwachungsstaat geebnet

Und mit den Fußfesseln für sogenannte Gefährder und einer flächendeckenden Videoüberwachung habe die Regierung einen Weg in einen Überwachungsstaat geebnet. Daher ist das neue Programm für Walser auch nichts anderes als ein „FPÖ-Programm, das der SPÖ von der ÖVP aufgezwungen worden ist“. Maßgeblichen Anteil an dieser restriktiven Überwachungspolitik, die zwar die Rechte der Bürger einschränke, aber nicht zu mehr Sicherheit führe, habe ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka.

In Wirklichkeit gehe wenig bis nichts weiter, so Walser: „Zum Zustand dieser Regierung kann man nur sagen: auch eine geschminkte Leiche ist eine Leiche“. Daher will Walser Neuwahlen noch in diesem Jahr nicht ausschließen.

Gesetzlicher Mindestlohn gefordert

Neben aller Kritik wiederholt Walser auch einige bekannte grüne Forderungen an die Regierung: Die Vorarlberger Modellregion für eine Gemeinsame Schule, ein gesetzlicher Mindestlohn von 1.750 Euro, eine Mietrechtsreform für leistbares Wohnen, eine ökosoziale Steuerreform und die Zusammenlegung der vielen Krankenkassen.

