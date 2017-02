Polizei fasst jugendliche Einbrecherbande

Die Polizei hat eine Einbruchsserie im Großraum Bregenz aufgeklärt. Eine Jugendbande im Alter von 13 bis 18 Jahren soll von Mai bis August des vergangenen Jahres mindestens 18 Einbruchsdiebstähle verübt haben.

Die 13 Jugendlichen waren bei ihren Einbrüchen laut Polizei immer in verschiedenen Konstellationen unterwegs - mindestens zu zweit, höchstens zu fünft. Sie sollen im Raum Bregenz und Lauterach in Vereinslokale, Firmen, Gaststätten und in einen Kiosk eingebrochen haben. In manche Objekte brachen sie laut Polizei auch mehrfach ein.

Rund 30.000 Euro Schaden

Abgesehen hatten es die Jugendlichen hauptsächlich auf Bargeld, ließen bei Gelegenheit aber auch Lebensmittel und Getränke mitgehen, so die Polizei. Drei Mal blieb der geplante Einbruch beim Versuch. Der Gesamtschaden, den die Jugendbande angerichtet haben sollen, beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Alle Beschuldigten sind laut Polizei umfassend geständig, sie werden auf freiem Fuß angezeigt. Die Jugendlichen stammen aus verschieden Gemeinden von Feldkirch bis Bregenz.