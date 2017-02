Hohenemser Innenstadt geht in nächste Phase

Die Erneuerung der Hohenemser Innenstadt geht Ende Februar in die nächste Phase. In sechs Monaten soll die Harrachgasse und die Hälfte der Marktstraße erneuert werden, verkündete die Stadt am Freitag.

Es soll eine der schönsten Innenstädte im Land werden, wenn nicht sogar die schönste Innenstadt Vorarlbergs - das verkündete der Hohenemser Bürgermeister Dieter Egger (FPÖ) vollmundig bei einer Pressekonferenz am Freitag. Anlass war der bevorstehende Baustart für den dritten Abschnitt der Innenstadterneuerung, der am 20. Februar erfolgen soll.

Stadt Hohenems

Konkret werden dieses Mal die Harrachgasse und die Hälfte der Marktstraße in den Fokus genommen. In sechs Monaten soll das Projekt abgeschlossen sein, die zweite Hälfte der Marktstraße folgt dann im kommenden Jahr.

Egger: Größte Begegnungszone Vorarlbergs

Entstehen soll die laut Egger größte Begegnungszone in Vorarlberg. Alle Verkehrsteilnehmer sollen gleichberechtigt sein, Randsteine und Bürgersteige soll es nicht geben. Letzteres soll auch der Wirtschaft dienen: Für gastronomische Zwecke soll die Fläche leicht bestuhlt werden können - und auch für Märkte und Veranstaltungen soll sie genutzt werden können, so Egger. Das Tempolimit wird 20 Stundenkilometer betragen.

Wie Stadtplaner und Ombudsmann Bernd Federspiel ausführte, wird der Straßenbelag aus demselben dreifarbigen Granitstein bestehen, der auch schon bei der Erneuerung des Jüdischen Viertels in Hohenems eingesetzt worden ist. Die Umbauarbeiten würden so „anrainerschonend“ wie möglich vonstattengehen: Grobe Sägearbeiten würden beispielsweise nicht in der Innerstadt, sondern in der Peripherie durchgeführt werden, die Geschäfte bleiben geöffnet.

Einschränkungen beim Verkehr

Für den Verkehr bedeuten die Umbauarbeiten zeitweise Einschränkungen. Während des ersten Bauabschnitts wird die Harrachgasse ab Höhe Elkangarten bis zum Kreuzungsbereich Marktstraße zwischen Ende Februar und Sommer gesperrt sein. Ab April 2017 wird die Marktstraße zwischen der Kreuzung und den Mondscheingasse gesperrt.