Scheyer belegt in WM-Kombi den 13. Platz

Die Vorarlbergerin Christine Scheyer hat in der alpinen Kombination bei der Ski-WM in St. Moritz den 13. Platz belegt. Der Sieg ging an die Schweizerin Wendy Holdener. Michaela Kirchgasser holte für Österreich Bronze.

Die 22-jährige Götznerin war nach der Abfahrt nur auf dem 14. Platz gelegen. Im Slalomdurchgang konnte sich Scheyer immerhin um eine Position verbessern – mit dem Kampf um die Medaillen hatte sie aber nichts mehr zu tun. Am Ende hatte Scheyer 2,35 Sekunden Rückstand auf Siegerin Wendy Holdener aus der Schweiz. Rang zwei belegte mit Michelle Gisin ebenfalls eine Schweizerin.

GEPA pictures/ Christian Walgram

Michaela Kirchgasser holte wie schon 2015 die Bronzemedaille in der Kombination. Damit verlängerte die Salzburgerin eine beeindruckende Serie: Seit der WM 1991 stand bei jeder Kombination mindestens eine ÖSV-Dame auf dem Siegertreppchen. Die nächste Chance hat Christine Scheyer übrigens schon am Sonntag: Dann findet in St. Moritz die WM-Abfahrt der Damen statt.