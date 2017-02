Für rund 47.000 Vorarlberger Schüler gibt es am Freitag die Schulnachricht zum Semesterschluss. Für 8.000 davon sind die Noten ganz entscheidend - sie stehen vor dem Übergang in eine andere Schulform.

Vor allem für Schüler der vierten Klassen in Volksschulen und Mittelschulen ist das sogenannte Semesterzeugnis ausschlaggebend dafür, ob sie im nächsten Schuljahr ihre Wunschschule besuchen können. Deshalb bekommen heute vor allem viele Volksschüler zum ersten Mal ein Zeugnis mit klassischen Schulnoten. Von der ersten bis zur dritten Klasse wird nämlich an über zwei Dritteln aller Vorarlberger Volksschulen verbal beurteilt.

Seit diesem Schuljahr sind die Volksschulen bezüglich Beurteilung ohnehin autonom, sagt Elisabeth Mettauer-Stubler vom Landesschulrat. Dank einer gesetzlichen Änderung muss um eine verbale Beurteilung in der Volksschule nicht mehr beim Landesschulrat angesucht werden, sie kann im Schulforum beschlossen werden. Und zwar auch für einzelne Klassen.

