Altach startet mit Personalsorgen ins Frühjahr

Am Samstag startet Bundesliga-Tabellenführer Altach gegen die Admira in die Frühjahrssaison. Die Altacher gehen zwar mit zwei Punkten Vorsprung in die zweite Saisonhälfte - haben aber große Personalsorgen.

So schwierig wie vor dem Frühjahrsauftakt war die Kadersituation im ganzen Herbst nicht. „Unser bester Torschütze ist zu Red Bull gewechselt“, sagt Torwart Andreas Lukse. Zudem sei der zweitbeste Torschütze, Nikola Dovedan, die ganze Vorbereitung über beim Bundesheer gewesen.

Die Stammkräfte Andreas Lienhart, Louis Clement Ngwat Mahop und Boris Prokopic würden am Samstag ausfallen. Und zu den besten Auswärtsteams würde man auch nicht gehören, so Lukse. Das Spiel gegen die Admira sei daher ein „50:50“-Spiel.

Netzer rechnet mit anderen Teams

Die Spieler, die fit sind, haben den neuen Altach-Trainer Martin Scherb überzeugt: Er ist mit der Vorbereitung und der körperlichen Verfassung der Spieler sehr zufrieden. Aber auch er sagt: „Tabellenführung, Winterkrone, Meistertitel usw. - das schießt uns jetzt im Moment alles keine Tore.“ Dementsprechend sei der Fokus der Vorbereitung auf dem Spiel gegen die Admira gelegen.

Verfolger Salzburg bleibt der große Titelfavorit. Der Kampf um die Europacup-Plätze verspricht allerdings Hochspannung. Kapitän Philipp Netzer sagt, man müsse gefasst sein, dass andere Teams durch den Wegfall der Doppelbelastung konstanter werden könnten. Einfach dürfte die Verteidigung der Winterkrone also nicht werden.