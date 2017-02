Mord in Bregenz: Obduktionsergebnis liegt vor

Die Polizei hat am Donnerstag das Obduktionsergebnis zum Mordfall am vergangenen Montag in Bregenz bekanntgegeben. Demnach wurde das 65-jährige Opfer gewürgt und mit einer Vielzahl von Messerstichen getötet.

Das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung steht allerdings noch aus. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Vorarlberg sind noch im Gang. Unklar ist noch, warum die Wohnung des Opfers gebrannt hat. Auch die Auswertung der Spuren am Tatort ist noch nicht abgeschlossen.

