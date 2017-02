Kindesmissbrauch: Jugendlicher vor Gericht

Am Landesgericht Feldkirch muss sich heute ein Jugendlicher wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Der zur Tatzeit 17-Jährige soll sich an Kindern vergangen haben, die in der Obhut des Vorarlberger Kinderdorfs standen.

Die Öffentlichkeit ist vom Prozess ausgeschlossen. Der Fall war im vergangenen Frühjahr bekannt geworden, als ein Kind seiner Kinderdorfmutter vom Missbrauch erzählte. In der Folge ging die Polizei davon aus, dass der Jugendliche mehrere Buben im Vorarlberger Kinderdorf missbraucht hat. Offenbar hatte er den Kindern Geschenke versprochen, wenn sie schweigen. Der Verdächtige ist selber im Kinderdorf aufgewachsen.

Angeklagter seit Mai in U-Haft

Der 17-Jährige Angeklagte ist seit Mai in Untersuchungshaft, sagte Norbert Stütler, der Sprecher des Landesgerichts Feldkirch, bei der Anklageerhebung im Dezember. Verhängt worden war die Haft wegen Tatwiederholungsgefahr.

