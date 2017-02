NEOS wollen mehr Einblick in Finanzen

Die NEOS verlangen mehr Einsicht in die Finanzplanung des Landes. In einer Anfrage an Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) wollen die NEOS wissen, wer die Finanzplanung für die kommenden Jahre ausgearbeitet hat und in welcher Form sie veröffentlicht wird.

Bislang würden wichtige Informationen unter Verschluss gehalten, so der Vorwurf. Außerdem vertreten die NEOS die Ansicht, dass die mittelfristige Finanzplanung vom Landtag beschlossen werden müsse.