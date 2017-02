Leiter neuer SPÖ-Vorsitzender in Bludenz

Mario Leiter ist neuer SPÖ-Vorsitzender in Bludenz. Der Vizebürgermeister wurde am Montag mit 32 von 36 abgegebenen Stimmen in der Mitgliederversammlung zum neuen Stadtparteivorsitzenden gewählt.

Für Leiter ist es wichtig und richtig, nun mit einem neuen, junge Team zu starten. Fast 40 Prozent bei der Gemeindewahl vor zwei Jahren zeigten das große Potential der Bludenzer SPÖ, sagt der neue Stadtparteivorsitzende. Wirtschafts- Sozial- und Bildungspolitik sollen laut Leiter im Vordergrund stehen. Man wolle eine Politik mit Liebe für Bludenz machen.

Vorsitz für Leiter eine logische Folge

Vor der Gemeindewahl 2015 legte Leiter noch Wert darauf, als überparteilicher Kandidat der SPÖ Bludenz wahrgenommen zu werden - dass er jetzt Stadtparteivorsitzender ist, sieht Leiter nicht als Widerspruch, sondern logische Folge: denn zuerst müsse man in der politischen Praxis testen, ob die Partei auch die richtige sei: Man müsse sich für die Inhalte der SPÖ überhaupt nicht schämen. Es ist wichtig, dass die Gerechtigkeit siegt, die Chancengleichheit. Jetzt ist es wichtig, die Partei voranzutreiben und zu stärken.

Ob das Verfahren rund um die Wahlkarten-Affäre bei der Gemeindewahl 2015 zu vorgezogenen Neuwahlen führen könnte, darüber will Leiter nicht spekulieren. Gerüstet sei die SPÖ aber auf alle Fälle.

