Dornbirn hat neue Pläne in der Innenstadt

Zur Belebung Innenstadt in Dornbirn werden immer neue Pläne gewälzt. Jetzt prüfen die Stadtverantwortlichen auch den Bau einer Markthalle. Eine Machbarkeitsstudie wurde bereits in Auftrag gegeben.

Vor allem bei Schlechtwetter, während der kalten Jahreszeit oder an den Tagen, an denen kein Markt im Freien stattfindet, wäre eine solche Halle eine Bereicherung, sind die Verantwortlichen bei der Stadt überzeugt. Schon heute sei der am Mittwoch und Samstag abgehaltene Markt im Zentrum der Stadt stark frequentiert. Markthallen konnten sich außerdem in zahlreichen größeren Städten gut etablieren.

In erster Linie müsse nun geklärt werden, ob das Einzugsgebiet in Dornbirn für eine Markthalle überhaupt ausreichend sei, sagt Bürgermeisterin Andrea Kaufmann (ÖVP). Bereits im Sommer sollen erste Ergebnisse über Machbarkeit und Standort feststehen.

Stadt Dornbirn

Fußgängerzone wird vergrößert

Einen Aufschwung erwarten die Stadt-Verantwortlichen bereits heuer - mit der Einbindung der Schulgasse in die Fußgängerzone und der Neugestaltung des Kirchenparks - mehr dazu in Dornbirn soll größere Fußgängerzone bekommen (vorarlberg.ORF.at; 2.12.2016).

Link: