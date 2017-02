Unbekannte Täter verwüsten Kirche

Am Montag wurde das Inventar der Pfarrkirche St. Ulrich in Götzis von unbekannten Tätern beschädigt. Unter anderem wurden Streichholzschachteln angezündet und auf dem Altar verstreut. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Tat ereignete sich laut Polizei am Montag zwischen 08.30 und 19.30 Uhr. Die unbekannte Täterschaft zündete zahlreiche Streichholzschachteln an und vertreute diese auf dem Altar. Eine Schachtel wurde hinter einer hölzernen Madonna angezündet, welche laut Polizei vermutlich durch einen Zufall keinen Schaden erlitt. Außerdem wurden Kabelstränge der Mikrofone herausgezogen und umgesteckt. Weiters wurden mehrere Kerzen beschädigt. Die Täterschaft dürfte sich einen längeren Zeitraum in der Kirche aufgehalten haben, heißt es bei der Polizei. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.