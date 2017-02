Arbeiter verunglückt tödlich in Mittagspause

In Feldkirch hat sich Dienstagmittag ein Arbeitsunfall ereignet, bei dem ein 57-jähriger Mann tödlich verunglückt ist. Der Arbeiter war in seiner Mittagspause auf einer Baustelle mehrere Meter abgestürzt.

Der Bludenzer hat auf einer Baustelle bei einem Mehrparteienhaus in Feldkirch gearbeitet. Laut Polizei geschah der Unfall in der Mittagspause, die er alleine verbrachte. Der 57-Jährige stürzte mehrere Meter in eine Baugrube. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Am Ende der Mittagspause fanden ihn seine Kollegen, der Verunfallte war bereits tot.

Die Baustelle war mehrstöckig, aus welchem Stock der Arbeiter stürzte ist derzeit noch unklar. Genauso wie die Ursache des Sturzes, heißt es bei der Polizei. Fremdverschulden wird jedoch ausgeschlossen.