Hundekot-Attacke auf Moschee

In Bludenz ist die Moschee Sonntagnacht offenbar Ziel einer unfreundlichen Attacke geworden. Das Gebäude wurde mit Hundekot beschmutzt. Die Polizei wertet nun die Bilder einer Überwachungskamera aus.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag die ATIB-Moschee in Bludenz mit Hundekot beworfen. Der Vorfall hat sich laut Polizei gegen 22 Uhr 30 ereignet. Das Überwachungsmaterial der in Bau befindlichen Moschee wurde an die Polizei übergeben und wird nun ausgewertet.

Außerdem hat die Polizei bereits mit der Befragung von Zeugen begonnen. Drei Hundesäckchen wurden in zehn Meter Höhe gegen das Gebäude geworfen, zwei davon sind aufgegangen.