Drogenrazzia: Drei Asylwerber festgenommen

Die Polizei hat in einer Flüchtlingsunterkunft in Dornbirn drei Asylwerber wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen. Laut Polizei gab es Hinweise, dass in der Unterkunft Drogen gebunkert und gehandelt werden.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden dann 40 Gramm Kokain sichergestellt. Die drei festgenommenen Männer im Alter von 24, 25 und 34 Jahren wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

Polizei

Die Durchsuchung mehrerer Wohnungen der Asylwerber fand bereits vor zehn Tagen statt. Die Polizei hatte zuvor längere Zeit ermittelt, weil der Verdacht bestand, dass Suchtgifthandel in größerem Stil betrieben werde.

Die Festgenommenen sind großteils nicht geständig oder schweigen zu den Vorwürfen. Waffen wurden beim Polizeieinsatz nicht gefunden, heißt es von Seiten der Polizei. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zur Aufklärung des Falls trugen auch die Mitarbeiter und Bewohner des Caritas-Asylwerberheims bei, betont Bernd Klisch, Leiter der Caritas-Flüchtlingshilfe. Klisch stellt klar, dass jeder Asylwerber in seiner Sprache über die Gesetze und Hausregeln informiert wird.