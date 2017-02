Nach Wohnungsbrand: Mordalarm in Bregenz

Bei einem Wohnungsbrand in Bregenz wurde Montagnachmittag eine schwer verletzte Frau entdeckt. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus. Das Opfer wurde mit zahlreichen Stichverletzungen aufgefunden.

Gegen 17 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Arlbergstraße in Bregenz gerufen. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte laut Polizeipressesprecher Rainer Fitz eine schwer verletzte Frau.

Die Einsatzkräfte stellten mehrere Stichverletzungen beim Opfer fest. Der Notarzt versuchte noch die Frau zu reanimieren, laut Fitz jedoch ohne Erfolg. Die 65-Jährige ist noch vor Ort verstorben.

Der mutmaßliche 34-jährige Täter konnte in der Zwischenzeit von der Cobra mit Hilfe der örtlichen Polizei in einer Wohnung in Bregenz ausgeforscht und festgenommen werden, sagt Fitz. Details und Hintergründe zu der Tat sind derzeit noch unbekannt.