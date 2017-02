Granate aus dem ersten Weltkrieg gefunden

In Bregenz wurde am Montag in einer Wohnung eine Sprenggranate und eine Sprenggranatenpatrone aus dem ersten Weltkrieg gefunden. Die Kriegsrelikte werden laut Polizei nun fachgerecht entsorgt.

Im Zuge von Aufräumarbeiten in der Wohnung ihres verstorbenen Vaters fand eine Frau aus Bregenz eine Sprenggranate sowie eine Sprenggranatenpatrone aus dem ersten Weltkrieg im Dachboden. Die Frau alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte. Die Kriegsrelikte werden nun durch den Entminungsdienst gesichert auf dem Schießplatz gesprengt.

Sprenggranate aus dem ersten Weltkrieg:

Polizei

Sprenggranatenpatrone aus dem ersten Weltkrieg: