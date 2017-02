Schwer verletzt: Fußgänger von Pkw erfasst

In Bregenz wurde Montagfrüh ein 58-jähriger Fußgänger bei einer Kreuzung von einem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Laut Polizei erlitt der Fußgänger dabei schwere Kopf- und Wirbelverletzungen.

Der 58-jährige Pkw-Lenker war Montagfrüh, gegen 05.40 Uhr, auf der Reutegasse in Richtung Rheinstraße unterwegs. An der Kreuzung hielt der Mann zuerst seinen Pkw an der ampelgeregelten Kreuzung wegen Rotlicht an. Bei Grünlicht fuhr er dann in die Kreuzung ein und bog nach rechts in die Rheinstraße ab. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem ebenfalls 58-jährigen Fußgänger, der den Schutzweg überqueren wollte. Der Fußgänger wurde vom PKW erfasst und zu Boden geschleudert.

Dabei erlitt der 58-Jährige schwere Kopf- und Wirbelverletzungen. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Bregenz eingeliefert, anschließend musste er ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert werden. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Zeugen des Unfalles werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Bregenz zu melden.