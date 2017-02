Ski-WM: Scheyer startet auch in der Kombination

Das Götzner Ski-Ass Christine Scheyer kommt bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz gleich dreimal zum Einsatz: Neben der Abfahrt und dem Super-G ist sie auch in der Kombination gesetzt.

Damen-Cheftrainer Jürgen Kriechbaum bestätigte dem ORF Vorarlberg, dass Scheyer für drei Einsätze vorgesehen ist. In der Abfahrt braucht die Vorarlbergerin dank ihres Sieges am 15. Jänner in Zauchensee keine Qualifikation bestreiten, hat sie in dieser Disziplin doch als einzige ÖSV-Dame einen Podiumsplatz vorzuweisen.

APA/EXPA/ERICH SPIESS

Auch in der Kombination ist Scheyer mit dabei: Sie wird neben Michaela Kirchgasser, Ricarda Haaser und Rosina Schneeberger an den Start gehen – und zwar dann, wenn sie bis dahin wieder fit ist. Bis zuletzt litt sie bekanntlich an einer Kniereizung. Kriechbaum zeigt sich optimistisch: „Sie hat einen äußerst guten Eindruck gemacht und insofern hoffe ich, dass sie dieses Program so durchführen kann“.

Abfahrtstraining abgesagt

Das erste Abfahrtstraining der Damen musste am Montag abgesagt werden. Neuschnee und Wind haben Trainingsläufe unmöglich gemacht. Scheyer wird ihr WM-Debüt also am Dienstag im Super-G feiern.