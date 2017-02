1,5 Mio. Euro für Bahnstrecke nach St. Margrethen

Das Land Vorarlberg hat für den Ausbau der Eisenbahnstrecke zwischen Lauterach und St. Margrethen (CH) erneut über 1,56 Mio. Euro genehmigt. Damit werden die Planungs- und Baukosten gedeckt, die auf Vorarlberger Seite anfallen.

Insgesamt investierte das Land damit 10,3 Mio. Euro in das Projekt, so Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Landesrat Johannes Rauch (Grüne) in einer Aussendung. Für das Geld wird der 8,7 Kilometer lange Schienenabschnitt bis zur Grenze ausgebaut und modernisiert.

Konkret wurde bislang mehrere Brückenbauwerke auf beiden Seiten des Rheins neu errichtet. Zwölf Meter südlich der alten Bahntrasse wurde eine zwei Meter höhere Streckenführung umgesetzt. Derzeit wird der Bahnhof Lustenau neu gebaut - er soll im Frühjahr 2018 fertiggestellt sein. Insgesamt wird für die Modernisierung der Schienenachse Lauterach- St. Margrethen mehr als 200 Mio. Euro investiert.