27-jähriger Skifahrer mittels Tau gerettet

Trotz Schneefalls und schlechter Sicht ist ein 27-jähriger Skifahrer am Sonntag in Lech in den freien Skiraum eingefahren. Als er im Schneegestöber die Orientierung verlor, setzte er einen Notruf ab.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 27-Jährige gegen 14.05 Uhr von der Bergstation Rüfikopf in Richtung der Abfahrt „Langer Zug“. Er folgte Spuren, die in den freien Skiraum führten, und geriet dabei in steiles Gelände. Dort verlor der Mann aufgrund schlechter Sicht die Orientierung: Er setzte einen Notruf ab. Schließlich wurde er von der Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle mittels Tau gerettet. Er blieb unverletzt.