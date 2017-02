Katzenmayer bildet Stadtregierung um

Der Bludenzer Bürgermeister Mandi Katzenmayer (ÖVP) bildet die Stadregierung um. Er holt Christoph Thoma zurück als Kulturstadtrat. Außerdem soll Thoma geschäftsführender Stadtparteiobmann werden.

Udo Mittelberger

Diese Personal-Rochade ist laut Katzenmayer notwendig geworden, weil die bisherige Wirtschaftsstadträtin Kerstin Biedermann-Smith aus familiären Gründen den Posten als Wirtschaftsstadträtin abgibt. Sie bleibt aber weiterhin in der Stadtvertretung.

Einstimmig nominiert

Thoma wurde laut ÖVP-Aussendung am Freitag von der Stadtparteileitung einstimmig als Kulturstadtrat nominiert. Der bisherige Kulturstadtrat Johann Bandl wird das Wirtschaftsressort übernehmen. Thoma wird in Zukunft auch für die Jugend zuständig sein.

Thoma wird auch geschäftsführender Parteiobmann

Bürgermeister Mandi Katzenmayer (ÖVP) hat aber noch mehr vor: Thoma wird als geschäftsführender Stadtparteiobmann eingesetzt. Katzenmayer begründet diesen Schritt damit, dass der Job als Bürgermeister sehr aufwendig sei. Es gebe sehr viele Abendtermine, außerdem stünden Wahlen an. Dies habe aber nichts mit einer Weichenstellung für seine Nachfolge zu tun, stellte Katzenmayer gegenüber Radio Vorarlberg klar.

Thoma war bereits Kulturstadtrat in Bludenz. Im Sommer 2016 übernahm er den Posten des Direktors für Tourismus, Kultur und Veranstaltungen bei Esterhazy im Burgenland. Nach kurzem Gastspiel kehrte er zurück nach Vorarlberg.

Zur Person

Thoma, gebürtiger Bregenzer, studierte Musik (Trompete, Chor- und Ensembleleitung) am Vorarlberger Landeskonservatorium. Vor seiner Zeit in Bregenz war er von 2002 bis 2006 bei der Jeunesse Österreich in Wien im künstlerischen Betriebsbüro für die Musikvermittlung (Kinder- und Jugendprojekte) verantwortlich. Von 2006 bis 2008 war er Geschäftsführer und künstlerischer Leiter der Bludenz Kultur GmbH, und von 2008 bis 2012 wirkte er als geschäftsführender Intendant bei den Grazer Spielstätten Orpheum, Dom im Berg und Schloßbergbühne Kasematten GmbH.

Links: