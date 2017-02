Skispringerin Pinkelnig beendet Saison

Skispringerin Eva Pinkelnig beendet die Saison vorzeitig. Vorarlbergs WM-Hoffnung hat laut Damen-Cheftrainer Andreas Felder nach zwei schweren Stürzen das Vertrauen in ihre Sprünge verloren und nimmt sich eine Auszeit.

Es sei eine vernünftige Entscheidung, sagt Felder. Nun könne sie von vorne anfangen. Sie werde in Zukunft auch mehr mit dem Landesverband trainieren und auf kleineren Schanzen springen, um wieder mehr Sicherheit zu bekommen. Felder hofft, dass sie dann gestärkt zurückkommen und an die alten Erfolge anschließen kann.

Die 28-Jährige wird damit auch nicht bei der Weltmeisterschaft in Lahti am Start sein. Bei ihrem ersten WM-Start im Jahr 2015 schaffte Pinkelnig den achten Platz - mehr dazu in Pinkelnig wird Achte bei WM-Skispringen (vorarlberg.ORF.at; 20.2.2015)