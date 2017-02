64-jähriger Skifahrer in Lech vermisst

In Lech wird seit Donnerstagnachmittag nach einem 64-jährigen deutschen Skifahrer gesucht. In der Nacht musste die Suche wegen erhöhter Lawinengefahr abgebrochen werden, am Freitag wurde sie wieder aufgenommen.

Mit seiner Lebensgefährtin hatte der Mann vereinbart, er werde nach dem Skifahren in jenes Hotel in Pettneu zurückkehren, in dem das Paar untergebracht ist. Der 64-Jährige kam dort allerdings nie an. Daraufhin wurde gegen 16.30 Uhr eine Suchaktion eingeleitet.

Im Zuge der Suchaktion konnten die Einsatzkräfte zwar den Pkw des Mannes auf dem Parkplatz der neuen Flexenbahn in Rauz ausfindig machen - nicht aber den 64-Jährigen selbst. Eine durchgeführte Handyortung ergab, dass sich der Vermisste im Bereich „Stierloch“ oder „Madloch“ befinden könnte.

Abbruch um Mitternacht

Die Einsatzkräfte suchten mit einem Großaufgebot nach dem Deutschen. Um Mitternacht mussten sie die Suche wegen der erhöhten Lawinengefahr aber abbrechen. Freitagfrüh wurde sie wieder aufgenommen. Im Einsatz sind die Bergrettung Lech, die Alpinpolizei und ein Polizeihubschrauber.