Neue Meilensteine im Gewaltschutz gefordert

Das Gewaltschutzgesetz wird heuer 20 Jahre alt. Galt es bei der Einführung als Meilenstein, soll es nun weiter angepasst werden: Auch die Täter sollen künftig vermehrt in die Verantwortung genommen werden.

Sie brauchen Hilfe? ifs-Gewaltschutzstelle

Die Leiterin der ifs-Gewaltschutzstelle, Ulrike Furtenbach, fordert: „Auch die Täter müssen mehr in die Verantwortung genommen werden.“ Zusätzliche Angebote seien nötig, damit die Täter besser und schneller lernen, mit ihrer Gewaltbereitschaft umzugehen.

Häusliche Gewalt: Jede fünfte Frau betroffen

Wie wichtig es ist, das Gewaltschutzgesetz immer wieder zu reformieren und an die Bedingungen anzupassen, zeige sich an den Zahlen: Jede fünfte Frau ist mindestens einmal im Leben von häuslicher Gewalt betroffen. Dennoch fehle laut der ifs-Gewaltschutzstelle derzeit das Miteinbeziehen der Täter.

„Gewaltschutzgesetz ein Erfolgsmodell“

Das Gewaltschutzgesetz wurde in den vergangenen 20 Jahren immer wieder adaptiert und an die Bedingungen angepasst. Generell sei es ein Erfolgsmodell, so Furtenbach, auch sehr aktuell. Als Beispiel nennt die ifs-Leiterin die Wegweisungs- und Betretungsverbote.

2016 wurden in Vorarlberg 308 solcher Wegweisungs- und Betretungsverbote ausgesprochen. Dass die Dauer der Verbote von sieben auf mittlerweile 14 Tage erhöht wurde, gehört laut Furtenbach zu einem der größten Meilensteine im Gewaltschutz. Deutlich mehr Frauen könnten in Akutsituationen besser geschützt werden und seien den Tätern nicht ausgeliefert, erklärt Furtenbach.