Hypo-U-Ausschuss: Vier Berichte erwartet

In der letzten Sitzung des Hypo-U-Ausschusses wird am Freitag der mit allen Parteien akkordierte Schlussbericht beschlossen. Empfehlungen wird er nicht enthalten, stattdessen wird es gleich mehrere Berichte der Parteien geben.

Damit die Mehrheitsfraktion ÖVP diesen Schlussbericht akzeptiert, mussten die von der SPÖ formulierten Empfehlungen über das zukünftige Verhältnis zwischen Land und Bank und zur Verbesserung künftiger Untersuchungsausschüsse gestrichen werden - weil sie nie Thema im Ausschuss gewesen seien, argumentiert die ÖVP. Bei den anderen Parteien und Verfahrensanwalt Karl Weber stieß dieses Vorgehen auf Kritik.

Die SPÖ will am Freitag bei der letzten Sitzung des U-Ausschusses ihren Minderheitsbericht mit den genannten Empfehlungen und Vorschlägen einbringen. Sie hat den Ausschuss bekanntlich initiiert. Neben der SPÖ werden auch die Freiheitlichen und die Grünen jeweils einen eigenen Minderheitenbericht mit ihren Empfehlungen vorlegen. Dafür haben sie nun vier Wochen lang Zeit. Aus jeder Fraktion hieß es im Vorfeld, man wolle die eigene Wahrnehmung des U-Ausschusses ungefiltert darstellen.

Auch ÖVP mit eigenem Bericht

Auch die Mehrheitsfraktion ÖVP dürfte einen eigenen Bericht vorlegen. Davon ist laut Klubobmann Roland Frühstück auszugehen. Der ÖVP-Bericht dürfte enthalten, was im Haupt-Schlussbericht nicht steht - etwa die Bedenken, die Verfahrensanwalt Weber von Anfang an hinsichtlich der Themenwahl oder den Anforderungen von Akten aus Bundeseinrichtungen hegte. Am 8. März werden die Berichte im Landtagsplenum diskutiert.