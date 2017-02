Labrador-Hündin aus Eiswasser gerettet

Riesiges Glück hatte am Donnerstagvormittag eine Labrador-Hündin am Baggersee in Rankweil-Brederis. Sie war aufs dünne Eis gelaufen, eingebrochen und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Wasserrettung eilte ihr zu Hilfe.

Eine Spaziergängerin war am Donnerstagvormittag mit ihren beiden Hunden rund um den Baggersee in Rankweil-Brederis unterwegs. Einer der beiden Hunde, eine Labrador-Hündin, dürfte dann einige Enten auf dem See entdeckt haben, ist auf das etwa drei Zentimeter dicke Eis gelaufen und in das eiskalte Wasser eingebrochen.

Zwar konnte sich die Hündin an der Wasseroberfläche halten, aber nicht mehr selbstständig ans Ufer zurückschwimmen oder sich wieder zurück auf das Eis retten.

Alarmierte Wasserrettung befreite das Tier

Gerade mal drei Minuten nach der Alarmierung war die Wasserrettung zur Stelle und arbeitete sich durch das dünne Eis bis zur Einbruchstelle, etwa 25 Meter vom Ufer entfernt, vor.

Beim Eintreffen des Retters war die Hündin bereits stark unterkühlt und geschwächt. Sie konnte sich nicht am mitgebrachten Holzast oder an der Rettungsweste des Wasserretters festbeißen.

Der Wasserretter sicherte das Tier an der Brust und sie wurden gemeinsam mit einem Seil ans Ufer gezogen. Trotz der Unterkühlung und der Erschöpfung, erholte sich der Hund rasch und konnte der Besitzerin übergeben werden.