Mehr Umsatz für Messepark-Shops 2016

Das Einkaufszentrum Messepark hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 195,3 Millionen Euro erzielt. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von einem Prozent gegenüber dem Jahr 2015.

Das Jahr 2016 war ein erfolgreiches Jahr für den Messepark und seine 65 Geschäfte und Gastropartner. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf insgesamt 195,3 Millionen Euro gesteigert werden. Das entspricht einem Umsatz von 10.279 Euro pro Quadratmeter.

Umstellung auf Ökostrom zum 30-Jahr-Jubiläum

Pünktlich zum anstehenden 30. Geburtstag des Messeparks erfolgte im Jänner die Umstellung auf 100 Prozent Ökostrom, so Messepark Geschäftsführer Burkard Dünser. Zudem wurden im vergangenen Jahr vier E-Tankstellen installiert. Zusätzlich investierten laut Dünser viele Shoppartner in Form von Renovierung und Konzepterneuerungen in den Messepark und die 19.000 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Durchschnittlich besuchen 17.600 Menschen jeden Tag den Messepark. Etwa 920 Arbeiter sind in den 65 Geschäften des Einkaufszentrums beschäftigt.