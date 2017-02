Wohnungen im Wert von 12 Mio. Euro verkauft

Die Immo-Agentur Maier mit Sitz in Götzis hat einen Millionenauftrag in Hohenems abgewickelt, berichtet die Wirtschaftspresseagentur. Innerhalb von vier Wochen wurden 58 Wohnungen verkauft - für 12 Mio. Euro.

Die Wohnungen befinden sich in einem Gebäudekomplex in Hohenems, der aus drei Häusern besteht. Die darin befindlichen 58 Wohnungen seien für 12 Mio. Euro an verschiedene Interessenten verkauft worden, sagte Geschäftsführer Roberto Maier der WPA. Das entspreche dem halben Jahresumsatz des Unternehmens. Der Auftrag sei von einem Vorarlberger Bauprojektentwickler erteilt worden.

Das Gebäude sei 2012 errichtet worden. Bei den Käufern handle es sich um bisherige Mieter oder Anleger, die teilweise auch aus der Schweiz stammen würden. 16 Wohnungen kaufte Maier selbst mit seinem Immobilienunternehmen. Die Immo-Agentur Maier beschäftigt zehn Mitarbeiter an den Standorten Götzis und Lochau.