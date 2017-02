Mädchen aus eiskaltem Wasser gerettet

Bange Minuten am Mittwoch in Höchst: Um die Mittagszeit brach ein Mädchen auf der Eisfläche des teilweise zugefrorenen Bruggerlochs ein. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an.

Nach ersten Informationen brach ein Mädchen nach 13.00 Uhr am Bruggerloch ein. Eine Begleiterin wollte ihr zu Hilfe kommen, schaffte es aber nicht, das Mädchen aus dem Wasser zu retten. Daraufhin alarmierte sie die Einsatzkräfte.

Maurice Shourot

Die Wasserrettung rückte mit 20 Personen und fünf Fahrzeugen aus. Zwei Polizeihubschrauber erkundeten die Umgebung. Im Rettungshubschrauber C8 wurde ein zweiter Notarzt eingeflogen. Das Mädchen konnte schließlich aus seiner misslichen Lage befreit werden. Beide Kinder wurden zur Abklärung ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.