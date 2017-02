Drei Vorarlberger fahren zur Ski-WM

Gleich drei Vorarlberger haben es in den ÖSV-Kader für die alpine Ski-Weltmeisterschaft in St. Moritz (CH) geschafft: Neben Abfahrerin Christine Scheyer sind auch Frederic Berthold und Christian Hirschbühl mit dabei.

Während die 22-jährige Scheyer nach ihrem Sieg am 15. Jänner in Zauchensee zumindest in der Abfahrt gesetzt sein dürfte, müssen die beiden Herren vermutlich noch etwas zittern. Berthold hat heuer einen dritten Platz in der Kombination von Wengen als bestes Ergebnis vorzuweisen, dürfte also in dieser Disziplin die größte Chance haben, tatsächlich eingesetzt zu werden. Hirschbühl belegte im Wengen-Slalom Rang vier, sein WM-Ticket ist ebenfalls noch nicht fix.

Insgesamt nominierte der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Mittwoch 27 Aktive - 14 Damen und 13 Herren - für die Ski-WM in St. Moritz. Für die Vorarlberger Teilnehmer ist es die erste Teilnahme bei einem Großereignis. Die alpine Ski-WM findet vom 6. bis 19. Februar statt.

Steckbriefe der Vorarlberger Teilnehmer:

Christine SCHEYER (22)

Geboren am 18. Juli 1994 in Hohenems

Wohnort: Götzis/Vorarlberg

Größe/Gewicht: 1,74 m/68 kg

Familienstand: ledig

Ski/Schuhe/Bindung: Head

Verein: WSV Koblach

Hobbys: Musik, Mountainbiken, Tennis

Homepage: -

Größte Erfolge:

Weltcup: 1 Sieg (Abfahrt Zauchensee 2017)

Erste WM-Teilnahme

Frederic BERTHOLD (25)

Geboren am 3. Juni 1991

Wohnort: Gargellen

Familienstand: ledig

Ski/Schuhe/Bindung: Head

Verein: SC Gargellen/Vorarlberg

Hobbys: Biken, Golf Motorrad

Homepage: www.olympiazentrum-vorarlberg.at

Größte Erfolge:

Weltcup: Dritter Alpine Kombination Wengen 2017

Europacup: 3 Siege und weitere 7 Stockerlplätze

Junioren-WM: Silber Abfahrt Megeve 2010 und Crans Montana 2011

Silber Super-G Crans Montana 2011

Erste WM-Teilnahme

Christian HIRSCHBÜHL (26)

Geboren am 19. April 1990

Wohnort: Lauterach

Größe/Gewicht: 1,78 m/79 kg

Familienstand: ledig

Ski/Schuhe/Bindung: Rossignol

Verein: SV Riefensberg/Vorarlberg

Hobbys: Mountainbiken, Schwimmen

Homepage: www.olympiazentrum-vorarlberg.at

Größte Erfolge:

Weltcup: 2 Top-Ten-Ergebnisse (4. Slalom Wengen 2017 und

7. Slalom Kitzbühl 2016)

Europacup: 2 Siege (ein Slalom, 1 City-Event)

Erste WM-Teilnahme