Ex-SW-Bregenz-Präsident Hans Grill verstorben

Der langjährige Präsident von Schwarz-Weiß Bregenz, Hans Grill, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Unter Grill hat der Fußballverein zwischen 1999 und 2005 in der Bundesliga gespielt.

Der gebürtige Steirer verstarb bereits am 16. Jänner. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Schwarz-Weiß Bregenz meldete 2005 Konkurs an, 2007 wurde der Klub aufgelöst. 2005 wurde mit dem SC Bregenz ein Nachfolgeverein gegründet, der sich dann 2013 wieder in Schwarz-Weiß Bregenz umbenannte.