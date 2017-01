Topscorer Oberlin geht - Janeczek kommt

Enttäuschung für den SCR Altach: Topstürmer Dimitri Oberlin kehrt nicht mehr zurück - obwohl Red Bull Salzburg einen neuerlichen Leihvertrag lange ins Auge gefasst hat. Dafür kommt Verteidiger Bernhard Janeczek.

Der 19-jährige Oberlin wurde im vergangenen Sommer von den Salzburgern an Altach verliehen. Dort entwickelte er sich zum Leistungsträger und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Altacher die Herbstsaison auf Rang eins abschlossen. Mit neun Ligatreffern in 20 Spielen belegt der Schweizer in der Torschützenliste Rang zwei.

APA/ Dietmar Stiplovsek

Allerdings wurde im Leihvertrag des gebürtigen Kameruners eine Klausel verankert, wonach Oberlin bereits in der Winterpause zurückgeholt werden kann. Seit Montag ist klar: Der 19-Jährige wird im Frühjahr für die „Bullen“ auf Torjagd gehen.

Janeczek verstärkt Verteidigung

Nachdem am Montag die Verhandlungen mit dem ehemaligen Sturm Graz-Verteidiger Wilson Kamavuaka gescheitert waren, sah es zunächst nach einer doppelten Enttäuschung für den SCR Altach aus. Am Dienstag, dem letzten Tag des Transferfensters vor dem Beginn der Frühjahrssaison, gab man dann aber doch noch die Verpflichtung eines Spielers bekannt.

Mit Bernhard Janeczek hat der Verein einen neuen Innenverteidiger geholt. Der 24-Jährige war zuletzt bei Dinamo Bukarest unter Vertrag, spielte zuvor aber bei Borussia Mönchengladbach und der SV Ried.

Zellhofer: „Sehr viel Potenzial“

Altach-Geschäftsführer Georg Zellhofer stellte die Neuverpflichtung als „österreichische Lösung“ für Cesar Ortiz vor, der Altach ebenfalls verlassen hat. Janeczek kenne die Liga und habe in Ried gezeigt, dass viel Potenzial in ihm stecke.

Der derart Gelobte gab sich bescheiden. Er sei „froh“, beim Tabellenführer untergekommen zu sein: "Ich werde alles geben um der Mannschaft schnell helfen zu können. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und möchte mich rasch integrieren.“