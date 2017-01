Ab Mittwoch ist die neue Vignette Pflicht

Ab Mittwoch ist auf Autobahnen und Schnellstraßen nur noch die neue türkise Vignette gültig. Vergangenes Jahr wurden in Österreich über 190.000 Mautsünder erwischt - der Großteil aus Deutschland.

In der Nacht auf Mittwoch, Punkt Mitternacht, verliert die alte Autobahn-Vignette ihre Gültigkeit. Ab dann muss bei Fahrten auf mautpflichtigen Autobahnen und Schnellstraßen die neue türkise Vignette auf der Windschutzscheibe des Autos kleben. Wer ohne Vignette auf Autobahn oder Schnellstraße unterwegs ist und erwischt wird, muss 120 Euro Ersatzmaut bezahlen. In den meisten Fällen wird die Ersatzmaut auch an Ort und Stelle bezahlt, andernfalls erfolgt eine Anzeige, und es droht eine Verwaltungsstrafe von bis zu 3.000 Euro.

Die ASFINAG hat im vergangenen Jahr österreichweit rund 192.000 Mautsünder erwischt. Die meisten von ihnen - nämlich 80.000 - kommen aus Deutschland. Mit der Ersatzmaut fließen rund 31,7 Millionen Euro in die Kassen der Autobahngesellschaft. Die neue türkise Autobahnvignette ist bis 31. Jänner 2018 gültig und kostet 86,40 Euro.