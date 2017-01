Genug Platz in der Frauennotwohnung

Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt werden, können - mit ihren Kindern - in der Frauennotwohnung des Instituts für Sozialdienste (IfS) in Vorarlberg unterkommen. Nach Angaben der Leiterin ist genügend Platz vorhanden.

55 Frauen und 56 Kinder haben im vergangenen Jahr in der Frauennotwohnung des Instituts für Sozialdienste (IfS) Unterschlupf gefunden. Dort gibt es Plätze für acht Frauen und ihre Kinder - dazu noch ein Notzimmer. Das reiche an und für sich, sagt Leiterin Cäcilia König.

Es könne allerdings vorkommen, dass es in einer Woche drei oder vier Notfälle. Dann behelfe man sich zum einen damit, dass sich zwei Frauen ein Zimmer teilen. Zum anderen kommen Frauen, die nicht mehr direkt in Gefahr sind, in eine der beiden Außenwohnungen. Die Wohnungen haben eine direkte Verbindung zur Polizei - für den Fall, dass sich der gewalttätige Mann doch auftaucht. Damit, sagt König, habe man genug Platz. Anders als in anderen Bundesländern sei eine Aufstockung nicht notwendig.

Die Frauennotwohnung hilft anonym und rund um die Uhr.

