Bayer übernimmt Amt des Landesjägermeisters

Sepp Bayer hat das Amt des Vorarlberger Landesjägermeisters interimistisch bis zur nächsten Generalversammlung der Vorarlberger Jägerschaft übernommen. Vorgänger Reinhard Metzler hat seinen Rückzug im Dezember angekündigt.

Der bisherige Stellvertreter Bayer stellte bei Amtsantritt klar, dass er das höchste Amt nur vorübergehend übernehmen wolle. Eine weitere Kandidatur als Landesjägermeister schloss er ausdrücklich aus, heißt es in einer entsprechenden Meldung auf der Vereinshomepage. Die nächste Generalversammlung der Vorarlberger Jägerschaft findet im Mai statt, dann wird über Bayers Nachfolger entschieden.

Vorarlberger Jägerschaft

Reinhard Metzler hatte das Amt im Dezember ruhend gestellt. In einem internen Schreiben, das an die Öffentlichkeit gelangt war, hatte er sich über mangelnde Unterstützung beschwert. Offiziell trat er aus zeitlichen Gründen zurück. Wenig später bestätigte er einen Richtungsstreit innerhalb der Vorarlberger Jägerschaft über das weitere Vorgehen in Sachen TBC.