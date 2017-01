Rauchen verboten - Gastronomen stellen um

Ab dem kommenden Jahr gilt in Österreich das komplette Rauchverbot in der Gastronomie. Viele Vorarlberger Gastronomen haben bereits umgestellt - zumindest teilweise.

Das Lustenauer Speiselokal „Schmugglar“ bietet seit Jahren rauchfreie Bereiche. Seit kurzem gibt es aber mehr als das: Am Sonntag zwischen 11.30 und 14.00 Uhr darf gar nicht mehr geraucht werden. Ähnlich auch der Rösslepark in Feldkirch: Hier darf zwischen 17.00 und 22.00 Uhr - zu den Hauptessenszeiten - nicht geraucht werden. Und in der Feldkircher Espressobar Unterberger herrscht bis 18.00 Uhr komplettes Rauchverbot.

Im Beitrag: Brigitte Ade, Serviceleiterin; Hans Pichler; Fredy Golger; Andrew Nussbaumer, Sprecher Gastronomie; Markus Nagele, Pächter Rössle Park; Anastasia Hoppelkiste; Barbara Laman; Pepi Auer, Gastwirt; Andrea Grilz

Nur drei Beispiele von vielen. Und doch sieht man einen Trend, den Gastronomie-Sprecher Andrew Nussbaumer mit Zahlen belegen kann: „Wir haben eine Umfrage gemacht und haben mit Freude festgestellt, dass 65 Prozent aller Betriebe bereits komplett rauchfrei sind - und ungefähr 20 [Prozent] noch Bereiche haben, wo man rauchen kann.“

Kaum Anzeigen wegen Rauchbelästigung

Anzeigen wegen Rauchbelästigung in den Lokalen gibt es kaum mehr. Die rund 1.900 Gastronomiebetriebe im Land scheinen sich also umzustellen. Höchste Zeit: Die Schonfrist für Raucher in der Gastronomie läuft nämlich 2018 ab - dann tritt das Rauchverbot in allen Lokalen in Kraft.